В Нукусе откроют филиал одного из ведущих университетов Индии

Его реализация позволит не только привлечь значительные инвестиции и укрепить международные связи, но и существенно расширит возможности для молодежи Каракалпакстана и соседних регионов в получении современных, востребованных на мировом уровне знаний и профессий в таких сферах, как медицина, фармацевтика, информационные технологии и другие.