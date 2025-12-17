В Нукусе откроют филиал одного из ведущих университетов Индии

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Делегация Каракалпакстана провела переговоры с руководством одного из ведущих университетов Индии — ERA University — об открытии его филиала в Нукусе, сообщает ИА «Дунё».
«Ключевым итогом встречи стало заявление владельца ERA University Мохсина Али Хана о твердом намерении открыть филиал университета в Нукусе. Руководство индийского вуза выразило особую заинтересованность в установлении долгосрочного сотрудничества, отметив значительный потенциал региона для развития медицинского образования и подготовки высококвалифицированных кадров», — говорится в сообщении.
Индийская сторона обратилась с просьбой о содействии в предоставлении земельного участка или подходящего здания для размещения филиала.
В свою очередь делегация Каракалпакстана, представила информацию об инвестиционном потенциале, приоритетах и возможностях региона для размещения иностранного образовательного учреждения.
В феврале 2026 руководство индийского вуза приедет в Каракалпакстан с рабочим визитом, чтобы рассмотреть потенциальные площадки для размещения филиала, обсудить юридические, инфраструктурные и академические аспекты проекта, подготовить предварительный инвестиционный план.
Как отмечалось, открытие филиала ERA University в Нукусе — проект стратегической важности для всего региона Приаралья.
Его реализация позволит не только привлечь значительные инвестиции и укрепить международные связи, но и существенно расширит возможности для молодежи Каракалпакстана и соседних регионов в получении современных, востребованных на мировом уровне знаний и профессий в таких сферах, как медицина, фармацевтика, информационные технологии и другие.