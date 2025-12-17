Хоть бы на Новый год не отключили: Жители Кишинева на целый день останутся без света — публикуем адреса

Рассказываем, по каким адресам не будет электричества в среду, 17 декабря. О запланированных работах сообщает поставщик услуги.
Ботаника:
Ул. Хр. Ботева, 19/1, 19/9, 19/10, 21, 23, 23/1, 25, Теилор, 8 — с 09:00 до 13:00.
Ул. Куза-Водэ, 16/1, 16/2, 16/4, 16/5, 18, 18/2, 18/5, Дачия, 26, 26/1, 28, 28/2, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 38/3, 999, 9999, Траян, 1, 1/1, ½, ⅓, 5/2 — с 13:00 до 16:30.
Буюканы:
Шос. Балкань, 999, Трушень, 9006, Басарабилор, Кодрилор — с 09:30 до 16:30.
Центр:
Ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони, 11 — с 09:00 до 16:30.
Рышкановка:
Московский пр-т, 5, 5a, 5/2, 5/4, 9 — с 08:30 до 16:00.
