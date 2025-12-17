В Ростовской области 17 декабря ожидаются туман, гололедица и слабые снегопады

В среду, 17 декабря, синоптики прогнозируют для Ростовской области переменную облачность с прояснениями. Днем в северных районах региона возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на остальной территории осадков не ожидается.
Ночью и утром в отдельных районах вероятны туман и изморозь. Основную опасность для автомобилистов и пешеходов будет представлять гололедица на дорогах. Ветер ожидается юго-западный и западный, со скоростью 6−11 метров в секунду.
Ночью столбики термометров опустятся до −1…-6 градусов, а при прояснениях возможны заморозки до −9 градусов. Днем температура воздуха составит от −2 до +3 градусов.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!