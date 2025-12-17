Стала известна полная хронология пропажи туристов возле горы Ослянка: выживший рассказал, что произошло с группой

Кореневский объяснил, что произошло дальше. Достигнув вершины около двух часов дня и встретив там другую группу из шести пермяков, свердловчане начали спуск около четырех вечера и совершили роковую ошибку. Решив, что пермяки едут к той же базе, они свернули за ними не на свою тропу. Осознание пришло слишком поздно, когда стало ясно, что группа движется не в ту сторону.