Стала известна полная хронология пропажи туристов возле горы Ослянка: выживший рассказал, что произошло с группой

Полную хронику событий вблизи горы Ослянки в Пермском крае восстановил один из участников. 42-летний Антон Кореневский. Вернувшись домой, он детально рассказал «КП-Екатеринбург», что на самом деле произошло с группой.
Кореневский признался, что никто из его товарищей, опытных путешественников, не ожидал такого развития событий. Группа не раз бывала в сложных условиях, включая перевал Дятлова, а маршрут на Ослянку считала для себя легким. Все изменилось 13 декабря.
Свердловчане выехали к подножию по заранее пробитой трассе и к полудню начали подъем. Антон тогда написал в своем Telegram-канале, что до вершины остались считанные сотни метров, хотя пробиваться через глубокий снег было тяжело. Это сообщение стало последней весточкой. На двое суток группа пропала из виду, и тревогу забили их друзья, которые вернулись в Екатеринбург раньше.
Кореневский объяснил, что произошло дальше. Достигнув вершины около двух часов дня и встретив там другую группу из шести пермяков, свердловчане начали спуск около четырех вечера и совершили роковую ошибку. Решив, что пермяки едут к той же базе, они свернули за ними не на свою тропу. Осознание пришло слишком поздно, когда стало ясно, что группа движется не в ту сторону.
К вечеру, уже в темноте, свердловчане догнали пермяков у заброшенной деревни Большая Ослянка. Возвращаться обратно через крутой склон, усыпанный острыми камнями, было невозможно. Переночевать в маленьком домике всем тоже не удалось. Свердловчане решили разбить лагерь в пяти километрах, выкопали в снегу площадку, соорудили ветрозащиту из снегоходов и разожгли костер. Критической проблемой стало отсутствие связи: спутниковый телефон остался на базе, а мобильные телефоны сели.
Попытка части группы доехать до другой базы, чтобы сообщить о себе, едва не закончилась трагедией. Один из пермяков, вызвавшийся показать дорогу, провалился вместе с тяжелым снегоходом в незамерзшую реку. Его удалось спасти, но техника вышла из строя. Тогда окончательно утвердили план: утром пермяки проводят свердловчан в объезд горы — 70 километров сложного пути.
Дорога, начавшаяся 14 декабря в 9:30, оказалась невыносимо тяжелой. Люди не спали больше суток, пробивали путь ногами, контролировали ручьи. Топливо на некоторых снегоходах закончилось. Самый трудный участок — подъем в полтора-два километра — группа преодолевала с вечера 14-го до обеда 15 декабря, утоляя жажду снегом.
Когда часть группы на оставшихся снегоходах уехала за горючим, оставшихся в 40 километрах от базы ждала неожиданная встреча. К ним пробились четверо добровольцев-спасателей. Он рассказал, что группа даже не подозревала о масштабах поисков и была потрясена, узнав, что некоторых участников уже считали погибшими.
«Оказалось, наши добрались до базы, сообщили, что мы живы, здоровы и дали наши координаты. Те, кто были к нам ближе, приехали быстрее, накормили нас, напоили чаем. Настроение сразу на тысячу процентов поднялось! Рассказали, что нас все потеряли. Мы вообще не ожидали такого», — вспоминает турист.
Как писал сайт KP.RU, обе группы туристов, пропавшие в Прикамье, были найдены. Все живы, все здоровы, включая вторую группу, которая состояла из шести человек. Они соединились.
По факту безвестного исчезновения группы туристов СК завел уголовное дело. Следователи исследовали не только маршрут, по которому могли передвигаться туристы, но и прилегающую к горе часть тайги, площадь которой составила более 63 квадратных километров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
«Нас уже похоронили»: выживший на Ослянке турист о том, что произошло с группой на горе.