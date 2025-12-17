В Омске появились автобусы с символикой Омска как культурной столицы — 2026

В Омске на улицы города вышли два автобуса НефАЗ, оформленные в праздничной тематике. Машины с гаражными номерами 801 и 1450 уже сегодня курсируют по маршрутам № 22 и № 103.
Оформление выполнено в рамках единой концепции, посвященной статусу Омска как «Культурной столицы года» — именно с этим званием город встречает 2026 год. На бортах транспорта размещены новогодние элементы дизайна и логотип культурной столицы.
В ближайшее время в аналогичном стиле будет обновлен один троллейбус и один трамвай. Таким образом, праздничное настроение омичи смогут ощущать не только в центре, но и в пути.
