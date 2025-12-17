До Химок и Долгопрудного: еще два пригородных маршрута начнут работу

20 декабря столичный транспорт начнет работать на двух пригородных направлениях. По маршруту № 1342 он будет следовать до Химок, а по маршруту № 1472 — до Долгопрудного. На линию выйдут 19 современных автобусов большого класса.
«По поручению Сергея Собянина вместе с Правительством Московской области мы развиваем сеть пригородных маршрутов Московского транспорта. 20 декабря запустим еще два маршрута в ближайший пригород, они заменят областного перевозчика. На линии будут работать современные автобусы российского производства, которые оборудованы всем необходимым для комфортных и безопасных поездок всех категорий пассажиров. Транспорт поедет от станций метро “Беломорская” и “Сходненская” в городские округа Химки и Долгопрудный», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Как оплатить проезд
У маршрутов № 1342 и 1472 стоимость поездки будет зависеть от расстояния. Прикладывать карту к валидатору нужно дважды — при входе и выходе. Так, тариф на автобусах № 1342 — от 63 до 72 рублей при оплате «Тройкой» и от 64 до 73 рублей — банковской картой. В автобусах № 1472 поездка будет стоить от 63 до 120 рублей (оплата «Тройкой») либо от 64 до 121 рубля (оплата банковской картой).
На обоих маршрутах будут доступны:
— проезд по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней;
— безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича для обучающихся;
— бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий граждан по аналогии с городскими маршрутами Москвы;
— бесплатный проезд на всех смежных маршрутах Москвы (между Москвой и Подмосковьем) также предоставляется льготным категориям граждан Московской области, лицам до 60 лет с правом на бесплатный проезд на областных маршрутах.
Скидки при пересадке на метро и другие маршруты не предоставляются. Карта «Стрелка» работать не будет. Для бесплатной пересадки на другие виды московского транспорта нужно использовать абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 и 365 дней.
Приобрести и пополнить карту «Тройка» можно в кассах и автоматах по продаже билетов Московского метрополитена. Это также можно сделать онлайн через мобильное приложение «Метро Москвы» или «Московский транспорт». Удаленное пополнение будет необходимо активировать на любом валидаторе в салоне автобуса.
Стандарты московского транспорта
В 2025 году в систему московского транспорта планируют включить 25 действующих пригородных маршрутов, которые будут работать на северо-западном и западном направлениях. Это стало возможно благодаря договоренности между правительствами Москвы и Московской области.
Городские маршруты № 1342 и 1472 заменят пригородные № 342 и 472. На них внедрят стандарты московского транспорта. Расписание станет удобным, а интервалы — предсказуемыми. Управлять транспортом будут профессиональные водители.
В салоне современных автобусов работает климат-контроль, установлены USB-разъемы для зарядки гаджетов и медиапанели. Низкопольные машины подходят для перевозки пассажиров на инвалидных колясках, велосипедов и детских колясок.
До 2028 года в систему московского транспорта планируют включить не менее 30 процентов действующих пригородных маршрутов. Это позволит сделать поездки комфортнее, а также придаст дополнительный импульс развитию транспортной инфраструктуры в Московском регионе, включая установку современных остановочных павильонов, устройство выделенных полос, создание новых и реконструкцию существующих транспортных узлов и повышение использования разных видов городского транспорта для ежедневных поездок из Подмосковья в Москву и обратно.
В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяют модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.