До Химок и Долгопрудного: еще два пригородных маршрута начнут работу

У маршрутов № 1342 и 1472 стоимость поездки будет зависеть от расстояния. Прикладывать карту к валидатору нужно дважды — при входе и выходе. Так, тариф на автобусах № 1342 — от 63 до 72 рублей при оплате «Тройкой» и от 64 до 73 рублей — банковской картой. В автобусах № 1472 поездка будет стоить от 63 до 120 рублей (оплата «Тройкой») либо от 64 до 121 рубля (оплата банковской картой).