MWM: Американская ПВО Patriot потерпела провал в зоне СВО

В США признали провальную работу ПВО Patriot на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Американские системы ПВО Patriot потерпели провал в зоне украинского конфликта. Об этом со ссылкой на западные и украинские источники сообщает Military Watch Magazine.

Особенно ограничены Patriot стали при попытках сбить российские ракеты, способные менять траекторию и маневрировать, а не просто летящие по баллистической траектории. Из-за этого, жалуется экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романов, эффективность Patriot снизилась с 42 до шести процентов.

Эти ограничения позволили российским Вооруженным силам использовать баллистические ракетные комплексы, такие как «Искандер-М», для уничтожения систем «Патриот», пишут журналисты.

Относительно низкая скорость ракет, запускаемых системами Patriot (всего 3,5 Маха), остается еще одним серьезным недостатком системы, ограничивающим ее способность перехватывать высокоскоростные цели. Российская система С-400, напротив, может запускать зенитные ракеты со скоростью более 14 Маха, что позволило использовать С-400 для перехвата ракет, запускаемых системами Patriot.

Так что теперь, отмечает портал, в США планируют разработать новый вариант зенитно-ракетного комплекса большой дальности MIM-104 Patriot, в котором, по всей видимости, должны быть устранены многие недостатки системы, поставляемые Украине.

Накануне, отметим, в рамках военной помощи Германия передала Украине две запланированные еще в августе системы ПВО Patriot и девятую систему IRIS-T.