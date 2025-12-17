ВС РФ обобщит практику пересмотра сделок с недвижимостью с учетом «дела Долиной»

— По поручению Игоря Краснова три коллегии Верховного суда России — по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам — уже готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В него войдет и принятое накануне ВС РФ решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы, — говорится в Telegram-канале ВС РФ.