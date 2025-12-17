ВС РФ обобщит практику пересмотра сделок с недвижимостью с учетом «дела Долиной»

Верховный суд России по поручению председателя Игоря Краснова готовит обзор судебной практики по пересмотру сделок с недвижимостью с учетом решения по иску Полины Лурье к народной артистке Ларисе Долиной. Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в пресс-службе ВС РФ.
— По поручению Игоря Краснова три коллегии Верховного суда России — по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам — уже готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В него войдет и принятое накануне ВС РФ решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы, — говорится в Telegram-канале ВС РФ.
Верховный суд встал на сторону Полины Лурье и постановил отменить решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры Долиной. Судебное заседание прошло 16 декабря. Покупательница квартиры прибыла в инстанцию вместе со своим юристом. Певица на заседание не явилась, но в суде присутствовал ее адвокат.
Светлана Свириденко, адвокат Лурье, после решения Верховного суда не смогла сдержать эмоций и расплакалась от радости. Она поблагодарила журналистов и общественность за поддержку, сказав, что все «держали за них кулачки». Как решение суда повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».