Глава МАГАТЭ предупредил о риске всплеска радиации на Чернобыльской АЭС

Любые работы на Чернобыльской атомной электростанции после повреждения саркофага способны привести к немедленному росту радиационного фона. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
По его словам, уровень защиты, который ранее обеспечивало защитное сооружение над аварийным энергоблоком, существенно снизился. Со временем ситуация на площадке ЧАЭС может только ухудшаться, что требует повышенного контроля и пересмотра подходов к эксплуатации объекта.
Гросси отметил, что любые действия, связанные с перемещением или обработкой высокоактивных материалов, автоматически вызывают рост радиации. В нынешних условиях даже ограниченные работы несут дополнительные риски и требуют тщательной оценки последствий.
В МАГАТЭ подчеркивают необходимость проведения новых анализов, построения обновленных моделей и постоянного мониторинга радиационной обстановки с определением допустимых уровней воздействия.
Поводом для обеспокоенности стали события февраля, когда в сети появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Эксперты МАГАТЭ, осмотревшие место, зафиксировали пробоину в крыше защитного сооружения диаметром около 6 м.
13 декабря Рафаэль Гросси сообщил, что часть работ по разбору аварийного энергоблока была приостановлена именно из-за повреждений саркофага. Ситуация на ЧАЭС остается под наблюдением международных специалистов.
Читайте также: Назван возможный срок подростку за нападение с ножом в школе Одинцово.