Екатеринбуржцы бросились скупать украшения времен СССР

Жители Урала чаще всего выбирают елочные украшения советского периода (архивное фото).
В Екатеринбурге резко вырос интерес к новогоднему ретро-декору: продажи елочных украшений из СССР за последний месяц увеличились в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом горожане активнее покупают искусственные елки, венки, гирлянды и заказывают оформление помещений к празднику.
«За последний месяц жители Екатеринбурга стали заметно чаще выбирать классический и ностальгический декор. Растут продажи советских игрушек, искусственных елок и еловых венков, а также увеличивается спрос на услуги по праздничному оформлению помещений», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито».
По данным сервиса, в городе за месяц в два раза выросли продажи искусственных елок. В среднем такая елка обходилась покупателям в 5 000 рублей. Еловые венки, которыми часто заменяют или дополняют классическое дерево, стали покупать в три раза чаще при средней цене около 1 000 рублей. Продажи елочных шаров увеличились вдвое. Средний чек составил 600 рублей.
Другие стеклянные украшения жители Екатеринбурга стали покупать в 2,5 раза чаще, их средняя стоимость достигла 1 500 рублей. Гирлянды за месяц подорожали до средней цены 3 500 рублей, их продажи выросли на 25%. Звезды на макушку елки стали покупать на 33% чаще — в среднем за 600 рублей.
Отдельным трендом аналитики называют товары в стиле «винтаж» и ручную работу. Продажи новогодних елочных украшений из СССР выросли в 2,5 раза при средней цене около 1 000 рублей за лот. Игрушки ручной работы стали покупать в три раза чаще, их средняя стоимость достигла 2 000 рублей. В сервисе отмечают, что такие товары чаще выбирают для создания «персонального» новогоднего интерьера и в качестве подарков.
За последний месяц в Екатеринбурге спрос на праздничное оформление помещений увеличился на 12%. Жители заказывают декор как для банкетных залов и офисов под корпоративы, так и для квартир. Сильнее всего вырос спрос на оформление отдельных комнат — на 39%. Объем предложений на рынке тоже увеличился: общее число объявлений по новогоднему декору выросло на 17%, при этом услуги по оформлению комнат прибавили 27%, а объявления флористов — 17%.