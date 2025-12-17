Екатеринбуржцы бросились скупать украшения времен СССР

За последний месяц в Екатеринбурге спрос на праздничное оформление помещений увеличился на 12%. Жители заказывают декор как для банкетных залов и офисов под корпоративы, так и для квартир. Сильнее всего вырос спрос на оформление отдельных комнат — на 39%. Объем предложений на рынке тоже увеличился: общее число объявлений по новогоднему декору выросло на 17%, при этом услуги по оформлению комнат прибавили 27%, а объявления флористов — 17%.