Соцфонд рассказал, в каких регионах больше всего работающих пенсионеров

Больше всего работающих пенсионеров зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. Об этом сообщили в Социальном фонде России.
По данным фонда, в Москве 502 501 работающий пенсионер, в Московской области — 420 434, в Санкт-Петербурге — 333 934. В Краснодарском крае работают 243 034 пенсионера, в Свердловской области — 235 409.
Наименьшее число работающих пенсионеров зафиксировано в Ненецком автономном округе — 3392 человека. На Чукотке их 5063, в Еврейской автономной области — 7272, в Республике Алтай — 8867.
В целом по стране работает более 7 миллионов 300 тысяч пенсионеров. Средний размер их пенсии составляет 24 тысячи шесть рублей, передает ТАСС.
Ранее депутат Госдумы, заместитель председателя думского Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал о возможностях повышения пенсий с 1 января 2026 года. Работающие пенсионеры смогут повысить пенсию путем ежегодного перерасчета с учетом заработанных ими баллов, произведенного с 1 августа 2026 года. Таким образом, даже работающие граждане почувствуют рост своего дохода.