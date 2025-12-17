Соцфонд рассказал, в каких регионах больше всего работающих пенсионеров

Ранее депутат Госдумы, заместитель председателя думского Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал о возможностях повышения пенсий с 1 января 2026 года. Работающие пенсионеры смогут повысить пенсию путем ежегодного перерасчета с учетом заработанных ими баллов, произведенного с 1 августа 2026 года. Таким образом, даже работающие граждане почувствуют рост своего дохода.