В Омской области утвердили МРОТ на 2026 год

16 декабря 2025 года на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Омской области был утвержден минимальный размер оплаты труда на 2026 год.
С 1 января 2026 года МРОТ для работников бюджетной сферы и участников общественных работ составит 27 093 рубля, а для всех остальных категорий работников — 27 390 рублей. Таким образом, минимальная зарплата для бюджетников увеличится на 4 653 рубля, а для сотрудников коммерческих организаций — на 4 650 рублей по сравнению с 2025 годом.
Ранее в регионе также утвердили прожиточный минимум на 2026 год. В расчете на душу населения он составит 16 477 рублей. Для трудоспособного населения установлен размер 17 960 рублей, для пенсионеров — 14 170 рублей, для детей — 15 983 рубля.
Читайте также: Около 4 тысяч омских бизнесменов не смогут работать по патентам в 2026 году.