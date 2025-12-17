Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области утвердили МРОТ на 2026 год

Минимальная зарплата вырастет почти на 4,7 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

16 декабря 2025 года на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Омской области был утвержден минимальный размер оплаты труда на 2026 год.

С 1 января 2026 года МРОТ для работников бюджетной сферы и участников общественных работ составит 27 093 рубля, а для всех остальных категорий работников — 27 390 рублей. Таким образом, минимальная зарплата для бюджетников увеличится на 4 653 рубля, а для сотрудников коммерческих организаций — на 4 650 рублей по сравнению с 2025 годом.

Ранее в регионе также утвердили прожиточный минимум на 2026 год. В расчете на душу населения он составит 16 477 рублей. Для трудоспособного населения установлен размер 17 960 рублей, для пенсионеров — 14 170 рублей, для детей — 15 983 рубля.

Читайте также: Около 4 тысяч омских бизнесменов не смогут работать по патентам в 2026 году.