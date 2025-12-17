В Омской области утвердили МРОТ на 2026 год

С 1 января 2026 года МРОТ для работников бюджетной сферы и участников общественных работ составит 27 093 рубля, а для всех остальных категорий работников — 27 390 рублей. Таким образом, минимальная зарплата для бюджетников увеличится на 4 653 рубля, а для сотрудников коммерческих организаций — на 4 650 рублей по сравнению с 2025 годом.