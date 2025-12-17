Ефимов: с начала года в ЮВАО в дома по реновации переехали 1,8 тыс. семей.

Переселение проводилось внутри районов, что позволило сохранить привычную инфраструктуру для жителей. Владислав Овчинский, министр правительства Москвы и руководитель Департамента градостроительной политики, отметил, что для удобства москвичей город предоставляет услуги грузчиков и транспорта бесплатно. С начала года услугой «Помощь в переезде» воспользовались 1,3 тысячи семей, из которых более 800 проживают в Люблино и около 300 — в Выхине. В Лефортово и Текстильщиках заявки на перевозку оставили примерно по 80 семей. Заказать услугу можно через портал mos.ru или в Центре информирования по переселению.