Ефимов: с начала года в ЮВАО в дома по реновации переехали 1,8 тыс. семей.
Действующая программа реновации даст новое жилье 60 тысячам семей в юго-восточных районах Москвы.
С начала 2025 года в Юго-Восточном административном округе Москвы в новые жилые комплексы по программе реновации переехали примерно 1,8 тысячи семей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С начала 2025 года около 1,8 тысячи семей переехали в новостройки по программе реновации в восьми районах Юго-Восточного административного округа. В частности, в районе Люблино новоселье отпраздновали 1,1 тысячи семей, в Выхино-Жулебине — более 350. Еще свыше 100 семей переехали в новостройки в районах Лефортово и Текстильщики. Всего на юго-востоке Москвы по действующей программе новое жилье получат 60 тысяч семей», — рассказал заммэра.
Переселение проводилось внутри районов, что позволило сохранить привычную инфраструктуру для жителей. Владислав Овчинский, министр правительства Москвы и руководитель Департамента градостроительной политики, отметил, что для удобства москвичей город предоставляет услуги грузчиков и транспорта бесплатно. С начала года услугой «Помощь в переезде» воспользовались 1,3 тысячи семей, из которых более 800 проживают в Люблино и около 300 — в Выхине. В Лефортово и Текстильщиках заявки на перевозку оставили примерно по 80 семей. Заказать услугу можно через портал mos.ru или в Центре информирования по переселению.
Владимир Ефимов также ранее рассказал, что за более чем восемь лет реализации программы в Северном административном округе было передано 57 современных жилых комплексов общей площадью свыше 860 тысяч квадратных метров. В этих домах предусмотрено более 15 тысяч квартир с готовой улучшенной отделкой. В настоящее время около 10,5 тысячи семей уже переехали или находятся в процессе переселения.
Утверждённая в августе 2017 года программа реновации масштабна: она рассчитана на расселение 5176 домов и улучшение жизни миллиона москвичей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что скорость реализации программы реновации будет увеличиваться. Согласно его поручению, темпы будут удвоены. Благодаря этому Москва уверенно сохраняет статус одного из лидеров среди регионов по строительным объёмам, внося весомый вклад в достижение целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни».