Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцам перечислили, кого нельзя заставить работать в новогодние праздники

Эксперты напомнили самарцам о трудовых правах.

Источник: Комсомольская правда

Уже через пару недель наступит Новый год, а вместе с ним самарцев, как и всех россиян, которые работают на пятидневке, ждут длинные праздничные выходные. Иногда возникает необходимость вызвать сотрудника на работу даже в праздничный день. Но заставить работать во внерабочее время можно не всех.

Привлекать сотрудников на работу с 31 декабря по 11 января можно лишь с их согласия, напомнил член комиссии ОП РФ Евгений Машаров в интервью РИА Новости. Матери, чьим детям еще не исполнилось три года, родители детей-инвалидов, отцы и матери-одиночки, супруги мобилизованных граждан должны дать письменное согласие. При этом у сотрудника не должно быть противопоказания для работы в праздничные дни. А вот беременных женщин и подростков привлекать на работу в выходные нельзя даже с их согласия.

Если же работодатель вынуждает выйти на работу помимо воли сотрудника, то он может получить штраф, от 50 до 70 тысяч рублей. А труд в праздничные дни оплачивать должны в двойном размере.