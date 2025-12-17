Самарцам перечислили, кого нельзя заставить работать в новогодние праздники

Привлекать сотрудников на работу с 31 декабря по 11 января можно лишь с их согласия, напомнил член комиссии ОП РФ Евгений Машаров в интервью РИА Новости. Матери, чьим детям еще не исполнилось три года, родители детей-инвалидов, отцы и матери-одиночки, супруги мобилизованных граждан должны дать письменное согласие. При этом у сотрудника не должно быть противопоказания для работы в праздничные дни. А вот беременных женщин и подростков привлекать на работу в выходные нельзя даже с их согласия.