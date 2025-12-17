В США застрелили профессора ядерной физики MIT Лурейру, идёт следствие

Сферой научных интересов Лурейру были мощные вспышки на Солнце и поиск способов получения практически безграничной чистой энергии с помощью управляемого термоядерного синтеза. Его исследования были направлены на борьбу с изменением климата. За свою работу в области физики профессор был удостоен ряда престижных научных наград.