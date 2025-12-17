В США застрелили профессора ядерной физики MIT Лурейру, идёт следствие

Известный ученый-ядерщик, профессор престижного Массачусетского технологического института (MIT) Нуно Лурейру скончался в результате нападения в собственном доме. Об этом сообщила начальник департамента полиции города Бруклайн Дженнифер Пастер.
По словам главы полиции, 47-летний Лурейру с огнестрельными ранениями был доставлен в местную больницу, врачи не смогли его спасти. Пастер добавила, что в целях обеспечения объективности следствия правоохранительные органы ограничили доступ к деталям расследования.
Телеканал CBS News, ссылаясь на собственные источники, приводит некоторые подробности происшествия. В понедельник соседи профессора услышали три громких хлопка, после чего вызвали полицию. Прибывшие на место офицеры обнаружили тело ученого с огнестрельными ранениями.
Сферой научных интересов Лурейру были мощные вспышки на Солнце и поиск способов получения практически безграничной чистой энергии с помощью управляемого термоядерного синтеза. Его исследования были направлены на борьбу с изменением климата. За свою работу в области физики профессор был удостоен ряда престижных научных наград.
Прежде сообщалось о смерти физика, академика Российской академии наук и почетного научного руководителя ядерного центра в Сарове Радия Илькаева. На момент смерти ему было 87 лет.