Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный суд готовит обзор практики по оспариванию сделок с недвижимостью

Три коллегии Верховного суда РФ — по гражданским делам, административным делам и по экономическим спорам — готовят масштабный обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с недвижимым имуществом. О подготовке документа сообщили в пресс-службе суда.

В будущий обзор войдет и принятое накануне решение о квартире Ларисы Долиной.

Три коллегии Верховного суда РФ — по гражданским делам, административным делам и по экономическим спорам — готовят масштабный обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с недвижимым имуществом. О подготовке документа сообщили в пресс-службе суда.

«Три коллегии Верховного Суда по поручению Игоря Краснова готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью», — передает РБК. В будущий обзор войдет и принятое накануне решение, которым окончательно закреплено право собственности Полины Лурье на квартиру в центре Москвы.

Судебный спор, связанный с квартирой певицы Ларисы Долиной, завершен: Верховный суд РФ вынес окончательное решение. Согласно постановлению, право собственности на спорное жилье закреплено за покупательницей, Полиной Лурье. В ближайшее время суд нижестоящей инстанции рассмотрит отдельный иск о принудительном выселении артистки из квартиры. На заседание Долина не явилась. Ее представители вновь настаивали, что сделка купли-продажи была совершена под влиянием мошенников, а сама Лурье, по их мнению, должна была распознать признаки противоправных действий.

Защита Полины Лурье, в свою очередь, впервые подробно изложила обстоятельства заключения сделки. Как следует из решения Верховного суда, ранее вынесенные судебные акты по делу о квартире, которую Долина продала якобы под давлением злоумышленников, были отменены, а жалоба Лурье удовлетворена, что и подтвердило за ней право собственности. По наблюдению корреспондента URA.RU, перед оглашением решения Лурье заметно переживала, однако после объявления вердикта эмоционально обняла своего адвоката.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше