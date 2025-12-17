Верховный суд готовит обзор практики по оспариванию сделок с недвижимостью

В будущий обзор войдет и принятое накануне решение о квартире Ларисы Долиной.
Три коллегии Верховного суда РФ — по гражданским делам, административным делам и по экономическим спорам — готовят масштабный обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с недвижимым имуществом. О подготовке документа сообщили в пресс-службе суда.
«Три коллегии Верховного Суда по поручению Игоря Краснова готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью», — передает РБК. В будущий обзор войдет и принятое накануне решение, которым окончательно закреплено право собственности Полины Лурье на квартиру в центре Москвы.
Судебный спор, связанный с квартирой певицы Ларисы Долиной, завершен: Верховный суд РФ вынес окончательное решение. Согласно постановлению, право собственности на спорное жилье закреплено за покупательницей, Полиной Лурье. В ближайшее время суд нижестоящей инстанции рассмотрит отдельный иск о принудительном выселении артистки из квартиры. На заседание Долина не явилась. Ее представители вновь настаивали, что сделка купли-продажи была совершена под влиянием мошенников, а сама Лурье, по их мнению, должна была распознать признаки противоправных действий.
Защита Полины Лурье, в свою очередь, впервые подробно изложила обстоятельства заключения сделки. Как следует из решения Верховного суда, ранее вынесенные судебные акты по делу о квартире, которую Долина продала якобы под давлением злоумышленников, были отменены, а жалоба Лурье удовлетворена, что и подтвердило за ней право собственности. По наблюдению корреспондента URA.RU, перед оглашением решения Лурье заметно переживала, однако после объявления вердикта эмоционально обняла своего адвоката.