Верховный суд готовит обзор практики по оспариванию сделок с недвижимостью

Судебный спор, связанный с квартирой певицы Ларисы Долиной, завершен: Верховный суд РФ вынес окончательное решение. Согласно постановлению, право собственности на спорное жилье закреплено за покупательницей, Полиной Лурье. В ближайшее время суд нижестоящей инстанции рассмотрит отдельный иск о принудительном выселении артистки из квартиры. На заседание Долина не явилась. Ее представители вновь настаивали, что сделка купли-продажи была совершена под влиянием мошенников, а сама Лурье, по их мнению, должна была распознать признаки противоправных действий.