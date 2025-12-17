«Берегите нервы и чеки»: Как жителям ХМАО отстоять свои права в случае задержки авиарейса

Бывалый путешественник из Югры Андрей Силявин еще до полета подстраховаться и уточнить статус своего рейса на онлайн табло. «Если раньше, ориентируясь на прогноз погоды, например, еще можно было хоть какую-то задержку рейса спрогнозировать, то сейчас сделать это куда сложнее. Причин стало гораздо больше. Поэтому перед отправкой в аэропорт лучше всего посмотреть онлайн табло. Учитывая, что в аэропортах сейчас могут быть перебои со связью, я бы посоветовал иметь при себе наличные средства из расчета 1 тысяча рублей на человека. Этого хватит для того, чтобы перекусить — купить, например, сэндвич, чай и бутылку воды. У меня был опыт ожидания вылета — рейс переносили каждые полчаса. В общей сложности мы ждали более 8 часов. Авиакомпания знала, что будет отправлять за нами резервный борт, но распускать пассажиров по домам, предоставлять гостиницу — как этого требуют авиационные правила, — не стала», — делится опытом югорчанин.