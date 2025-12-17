«Берегите нервы и чеки»: Как жителям ХМАО отстоять свои права в случае задержки авиарейса

В ожидании задержанного рейса следует сохранять чеки на воду и еду.
Путешественники из ХМАО едва ли не каждый день сталкиваются с задержками авиарейсов. Сегодня это часто происходит из-за соображений безопасности, есть случаи, когда самолет неисправен или виновата погода. В ХМАО в уходящем году в Роспотребнадзор поступило без малого сотня обращений о некачественных транспортных услугах, а из Сургутской транспортной прокуратуры 17 заявлений о привлечении авиаперевозчиков к административной ответственности за нарушение прав потребителей. URA.RU собрало рекомендации экспертов, которые рассказывают, как вести себя в случае задержки рейса, какие документы собирать и куда жаловаться, если перевозчик не прав.
Жалуйтесь!
«Вопросы, связанные с задержками рейсов, отменой перелетов и потерей багажа, остаются на особом контроле ведомства. В 2025 году в адрес Управления поступило 94 обращения от граждан и органов государственной власти, касающихся оказания транспортных услуг воздушным транспортом. Кроме того, из Сургутской транспортной прокуратуры поступило 17 заявлений о привлечении авиаперевозчиков к административной ответственности за нарушение прав потребителей», — рассказали агентству в региональном Роспотребнадзоре.
Благодаря действиям потребителям было возмещено 313,3 тысяч рублей — это 100% от заявленного материального ущерба в досудебном порядке. Суды также встали на защиту прав путешественников, два иска на 95 тысяч рублей были удовлетворены.
Совет бывалого.
Бывалый путешественник из Югры Андрей Силявин еще до полета подстраховаться и уточнить статус своего рейса на онлайн табло. «Если раньше, ориентируясь на прогноз погоды, например, еще можно было хоть какую-то задержку рейса спрогнозировать, то сейчас сделать это куда сложнее. Причин стало гораздо больше. Поэтому перед отправкой в аэропорт лучше всего посмотреть онлайн табло. Учитывая, что в аэропортах сейчас могут быть перебои со связью, я бы посоветовал иметь при себе наличные средства из расчета 1 тысяча рублей на человека. Этого хватит для того, чтобы перекусить — купить, например, сэндвич, чай и бутылку воды. У меня был опыт ожидания вылета — рейс переносили каждые полчаса. В общей сложности мы ждали более 8 часов. Авиакомпания знала, что будет отправлять за нами резервный борт, но распускать пассажиров по домам, предоставлять гостиницу — как этого требуют авиационные правила, — не стала», — делится опытом югорчанин.
Претензия к перевозчику при внутренних воздушных перевозках может быть предъявлена в течение шести месяцев.
Такое отношение пассажира возмутило, отстоять свои права было дело принципом, а не вопросом материальной выгоды. Чтобы в дальнейшем требовать компенсации от перевозчика, необходимо обратиться к представителю авиакомпании. Они выдадут специальную справку или сделают соответствующую отметку на посадочном талоне. Сделать это можно и в службах аэропорта.
«В дальнейшем это будет основным документом, если решите в суде потребовать от перевозчика компенсации морального вреда, неустойки, штраф за несвоевременную доставку в пункт назначения. Суд встанет на сторону пассажира, если причина задержки рейса была именно в авиакомпании и наземных службах — не смогли вовремя подготовить борт, самолет вышел из строя. Многие машут рукой и не пытаются отстоять свои права в суде. А зря, как мне кажется. Это не требует финансовых затрат, но отнимет времени. Направить свое заявление в суд можно через Интернет. Образцов заявлений в сети тоже достаточно. Важный нюанс — изначально свою претензию и требования стоит направить перевозчику. Если он откажется выполнять их или проигнорирует обращение, что чаще всего и происходит, тогда за защитой обращаемся в суд», — добавляет собеседник агентства.
По всем правилам, через два часа задержки рейса авиакомпания должна обеспечить ожидающих пассажиров водой, через 4 часа — горячим питанием. Если этого не предоставлено — собирайте чеки, чтобы доказать свои расходы на напитки, еду.
Права потребителя пассажир задержанного рейса может отстоять в суде.
Что говорит закон.
Отношения между авиакомпанией и пассажиром регулируются Воздушным кодексом РФ и Федеральными авиационными правилами (ФАП-82). В случае задержки рейса, независимо от причин (погодные условия, техническая неисправность), перевозчик обязан бесплатно предоставить пассажирам определенный набор услуг:
В любое время задержки:
— Организация хранения багажа.
— Предоставление комнаты матери и ребенка пассажирам с детьми в возрасте до 7 лет.
При ожидании отправления рейса более 2 часов:
— Два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте.
— Обеспечение прохладительными напитками.
При ожидании более 4 часов:
— Обеспечение горячим питанием (далее — каждые 6 часов в дневное время и каждые 8 часов в ночное время).
При ожидании более 8 часов днем или 6 часов ночью:
— Размещение в гостинице.
— Доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно (в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы).
Берегите ресурсы.
Одна из главных рекомендаций путешественника — не тратьте свои силы и нервы на ругань с представителем авиакомпании или аэропорта. Ожидание может быть длинным и лучше сберечь свои ресурсы. «Как бы громко мы не орали на сотрудников, вышедший из строя самолет от этого быстрее не починят, резервный борт быстрее не прилетит. В любом случае все решения принимаются не тем человеком, который стоит перед пассажирами», — резюмирует Андрей Силявин.
В Роспотребнадзоре также напомнили, что согласно Воздушному кодексу РФ, претензия к перевозчику при внутренних воздушных перевозках может быть предъявлена в течение шести месяцев. Если перевозчик игнорирует заявление или отказывает в выплате, можно обратиться в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре для помощи в составлении искового заявления или привлечения компании к ответственности.