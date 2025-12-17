Ричмонд
Минфин Японии: экспорт машин в Россию в ноябре вырос на 18,7%

РФ рекордно нарастила экспорт японских автомобилей.

Источник: Аргументы и факты

В ноябре 2025 года Япония увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию на 18,7% по сравнению с ноябрём 2024 года, сообщает Министерство финансов Японии.

При этом поставки мотоциклов из Японии в РФ резко сократились на 80,3%, а объём экспорта автозапчастей упал на 24,2%.

Ранее сообщалось, что в октябре 2025 года в России был установлен исторический рекорд продаж на рынке подержанных легковых авто. За месяц было продано 653 тысячи машин с пробегом. Эксперты связали данный рост с отложенным спросом, снижением банковских ставок, предстоящими изменениями в утильсборе и активными продажами новых машин.

В мае стало известно, что РФ нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи до максимума за 2 года.