Минфин Японии: экспорт машин в Россию в ноябре вырос на 18,7%

В ноябре 2025 года Япония увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию на 18,7% по сравнению с ноябрём 2024 года, сообщает Министерство финансов Японии.
При этом поставки мотоциклов из Японии в РФ резко сократились на 80,3%, а объём экспорта автозапчастей упал на 24,2%.
Ранее сообщалось, что в октябре 2025 года в России был установлен исторический рекорд продаж на рынке подержанных легковых авто. За месяц было продано 653 тысячи машин с пробегом. Эксперты связали данный рост с отложенным спросом, снижением банковских ставок, предстоящими изменениями в утильсборе и активными продажами новых машин.
В мае стало известно, что РФ нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи до максимума за 2 года.