Минфин Японии: экспорт машин в Россию в ноябре вырос на 18,7%

Ранее сообщалось, что в октябре 2025 года в России был установлен исторический рекорд продаж на рынке подержанных легковых авто. За месяц было продано 653 тысячи машин с пробегом. Эксперты связали данный рост с отложенным спросом, снижением банковских ставок, предстоящими изменениями в утильсборе и активными продажами новых машин.