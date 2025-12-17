Пермское речное пароходство возглавил сын чиновника

Прежде он работал замначальника ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта».
Акционерное общество «Пермское речное пароходство» (ПРП) возглавил заместитель начальника ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Андрей Сергеев. Предприятие создано 10 декабря как региональный оператор пассажирских водных перевозок.
«Его отец, Сергей Сергеев, занимает должность руководителя федерального бюджетного учреждения. Речь идет об “Администрации Камского бассейна внутренних водных путей”», — уточняет «Коммерсантъ-Прикамье».
На новое предприятие возложены функции по организации и контролю пассажирских перевозок по внутренним водным путям в Пермском крае. Кроме того, ПРП будет заниматься эксплуатацией и содержанием причальной инфраструктуры региона.
В собственность общества будут переданы катер «Колва», а также два судна на подводных крыльях — «Метеор» и «Восход», которые в настоящее время проходят ремонт. Уставный капитал компании определен в размере 15,6 млн рублей.