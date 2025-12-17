Задержанным правозащитникам из Екатеринбурга предъявили обвинение

Алексей Соколов под уголовным преследованием с 2024 года.
Екатеринбургским адвокату Роману Качанову и юристам Ларисе Захаровой и Алексею Соколову, специализирующихся на правах осужденных, предъявили обвинение в осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Они находятся в изоляторе временного содержания (ИВС), но скоро первым двум изберут меру пресечения, сказал источник URA.RU, близкий к правоохранительным структурам.
По его словам, уголовное дело в отношении правозащитников было возбуждено еще в конце ноября. Задержание и следственные действия прошли утром 16 декабря в их квартирах и на рабочих местах. «У Соколова, предварительно, была найдена документация, которая подтверждает, что он и остальные сотрудничали с иностранными организациями, которые в РФ признаны нежелательными. Следствие считает, что юристы получали гранты от них», — сказал собеседник агентства.
Эту ночь правозащитники провели в ИВС, куда их привезли после допроса. «Их защитникам дали подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Это сделано для того, чтобы они не общались с представителями СМИ. Меры пресечения пройдут в закрытом режиме от прессы», — добавил источник URA.RU. Днем 17 декабря суд изберет меру пресечения Захаровой и Качанову. Следствие, предположительно, будет настаивать на заключении под стражу.
Прошлым летом Алексей Соколов уже попал под уголовное преследование. Его обвинили в распространении экстремистских материалов (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Поводом стали публикации в telegram-канале, где он, по мнению СК, распространял ложные сведения о деятельности свердловского ГУФСИН, а также ставил ссылку на Facebook (принадлежит Meta; компания в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена).
Сначала Соколова посадили в СИЗО, но позже отпустили. Он отрицает вину.