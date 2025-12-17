Челябинский хоккеист Данила Юров ярко поучаствовал в разгроме «Вашингтона» в НХЛ

Данила Юров — обладатель Кубка Гагарина 2024 года.
В США в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота» на своем льду разгромила «Вашингтон» со счетом 5:0, уроженец Челябинска Данила Юров забил один гол и сделал две передачи. Об этом сообщает издание «Спорт24».
Все очки в этом матче Юрову удалось набрать благодаря удачному взаимодействию с другим россиянином — Владимиром Тарасенко. Так, в третьем периоде Тарасенко прошел с шайбой через всю площадку и вывел Данилу Юрова на пустые ворота, после чего счет в матче стал 4:0. В свою очередь, в обоих голах Тарасенко ассистировал Юров.
21-летний Данила Юров играющий сейчас как правый крайний нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд», родился в Челябинске. Хоккеем начал заниматься также в Челябинске, но в 2015 году переехал с родителями в Магнитогорск. Там выступал в МХЛ за ХК «Стальные лисы». В КХЛ дебютировал в 2020 года за «магнитогорский Металлург» в возрасте 16 лет. В 2024 году в составе команды стал обладателем Кубка Гагарина. В мае 2025 года подписал контракт новичка на три года с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд».