Челябинский хоккеист Данила Юров ярко поучаствовал в разгроме «Вашингтона» в НХЛ

21-летний Данила Юров играющий сейчас как правый крайний нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд», родился в Челябинске. Хоккеем начал заниматься также в Челябинске, но в 2015 году переехал с родителями в Магнитогорск. Там выступал в МХЛ за ХК «Стальные лисы». В КХЛ дебютировал в 2020 года за «магнитогорский Металлург» в возрасте 16 лет. В 2024 году в составе команды стал обладателем Кубка Гагарина. В мае 2025 года подписал контракт новичка на три года с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд».