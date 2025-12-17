Ричмонд
Politico: Белый дом пытается заставить ЕС отказаться от использования активов РФ

Белый дом пытается убедить Европейский союз (ЕС) в том, что ему необходимо отказаться от идеи использования российских активов для кредита Украине. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщили в Politico, ссылаясь на источники.

— Представители администрации Трампа оказывают давление на европейские правительства — по крайней мере, на те, которые они считают дружественными, — с целью добиться отказа от плана использовать российские активы, — говорится в материале.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, в свою очередь, утверждает, что Украина не сможет продержаться без поддержки Евросоюза, основанной на изъятии замороженных российских активов.

Сомнения насчет идеи Евросоюза выражал и президент Франции Эммануэль Макрон. Он признал, что конфискация принадлежащих России активов в Европе будет являться нарушением международного права.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также высказался о ситуации с российскими активами, на которые Евросоюз вооружает Украину. Он пригрозил преследованием странам, которые попытаются вновь это сделать.

