Профессор анатомии Хайд раскрыла, кто такой на самом деле Гринч

Профессор анатомии из Университета Бристоля Люси Хайд изучила строение тела главного похитителя Рождества — Гринча — и предположила, кем он является на самом деле, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
По ее словам, зеленый злодей не похож на человека, он, скорее, представляет смесь обезьяны, собаки, кошки и совы.
«Структурно, скелет лица Гринча сочетает черты приматов и собак: короткая широкая морда, высокий череп и мощные челюсти. Его зубы похожи на зубы шимпанзе: острые клыки, крепкие коренные зубы для более жёсткой праздничной еды и резцы, приспособленные для поедания фруктового кекса или иногда леденцов», — размышляет Хайд.
Глаза Гринча с направленными вперёд глазницами свидетельствуют о сумеречном образе жизни — он наиболее активен на рассвете и закате. В то же время их жёлтый цвет сопоставим с глазами сов и кошек, которые приспособлены к слабому освещению.
Его грушевидное носовое отверстие — высокое и узкое, в нем сложный набор внутренних костей, так задумано для того, чтобы он мог быстро согревать холодный горный воздух (Гринч живет на горе, возвышающейся над Ктоградом).
«Его позвоночник, вероятно, напоминает позвоночник гиббона и кошки — длинный, гибкий и извилистый. Как кошка, Гринч дигитиградный — то есть ходит на носках, а не на подошве. Эта стойка смягчает каждый шаг», — уточняет Хайд.
Что касается мозга — лобные доли Гринча узкие, это понятно по его плоскому и маленькому лбу. Поскольку эта область отвечает за планирование, контроль импульсов и эмоций, это объясняет, почему у него нет этих способностей в начале истории.
Височные доли Гринча, которые обрабатывают звук и память, большие и активные, а части мозга, контролирующие зрение, координацию и пространственное восприятие, также хорошо развиты.
«Ни один анатомический анализ Гринча не будет полным без упоминания момента, когда его сердце выросло на три размера. Биологически такое внезапное расширение было бы катастрофическим. У человека и других млекопитающих увеличенное сердце — опасное состояние, связанное с сердечной недостаточностью, аритмиями и низкой эффективностью насоса», — объясняет Хайд.
Однако, она подчеркивает, что растущее сердце — это метафора с отсылкой к тому, что Гринч стал более социальным, проще говоря, добрым и эмпатичным.