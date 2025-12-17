Ричмонд
Кассация признала законным возврат детского лагеря в Самаре в госсобственность

Кассационная инстанция оставила в силе решение первой инстанции о возврате в государственную собственность земельного участка площадью 4,6 га, расположенного в Самаре. Речь идет о территории детского лагеря «Кировец», сообщает прокуратура Самарской области.

Источник: Коммерсантъ

В 1980 году Куйбышевский металлургический завод начал строительство лагеря труда и отдыха школьников «Кировец». С 1993 года в результате сделок, сопровождавшихся искажением сведений и подменой понятий в документах, детский лагерь в Самаре перешел в собственность физического лица.

В 2024 году участок площадью 4,6 га владелец выставил на продажу за 140 млн руб.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать за Российской Федерацией право собственности на территорию лагеря и истребовать ее из чужого незаконного владения. Куйбышевским районным судом требования удовлетворены.

Ответчик не согласился с ним и обжаловал его в апелляционном порядке. Получив отказ в удовлетворении своей жалобы, он обратился в суд кассационной инстанции, однако тоже безуспешно.