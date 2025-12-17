В КФУ разработали уникальную нанотехнологию облагораживания тяжелой нефти

В лаборатории КФУ были созданы условия, имитирующие паротермическую обработку добываемой жидкости при различных температурах (150−300 градусах) и начальном давлении 10 бар. Эксперименты проводились с образцами тяжелой нефти с месторождения Ашалча. Было установлено, что обработка нефти при температуре 250 градусов обеспечивает ее оптимальное преобразование: вязкость снижается на 26 процентов, а содержания сернистых соединений — на 17,8 процента.