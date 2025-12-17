Воспитание или перебор: в одной из школ Ташкентской области учеников заставляли убираться и работать в саду в качестве наказания

Самое интересное в этой истории — реакция общественности. В соцсетях многие пользователи отмечают, что в своё время сами убирались в школах, белили деревья и не считают такие меры чем-то плохим. По их мнению, подобные методы воспитания, особенно в работе с трудными подростками, помогают привить дисциплину и более ответственное отношение к учёбе. Другие же считают подобные меры чрезмерными и требуют большего уважения к правам детей.