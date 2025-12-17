Воспитание или перебор: в одной из школ Ташкентской области учеников заставляли убираться и работать в саду в качестве наказания

Родитель одного из учеников обратился к Детскому омбудсмену с жалобой на то, что директор школы и отдельные педагоги привлекали учащихся к принудительному труду в качестве наказания за проступки. Детей заставляли белить деревья, поливать землю, убирать снег и выполнять другие хозяйственные работы. Заявитель попросил принять меры в отношении ответственных лиц.
По запросу Детского омбудсмена ситуация была изучена Главным управлением Министерства сокращения бедности и занятости по Ташкентской области. Проверка подтвердила: учащихся действительно привлекали к принудительному труду под предлогом так называемой «воспитательной меры».
По итогам разбирательства в отношении администрации школы были применены меры административного взыскания — штраф по части 1 статьи 51 Кодекса об административной ответственности (административное принуждение к труду). При этом конкретный размер штрафа в офисе омбудсмена не уточнили.
Самое интересное в этой истории — реакция общественности. В соцсетях многие пользователи отмечают, что в своё время сами убирались в школах, белили деревья и не считают такие меры чем-то плохим. По их мнению, подобные методы воспитания, особенно в работе с трудными подростками, помогают привить дисциплину и более ответственное отношение к учёбе. Другие же считают подобные меры чрезмерными и требуют большего уважения к правам детей.