Ветеран войны Антонина Кудашкина из Краснодара отмечает 100-летний юбилей

17 декабря в Краснодаре отмечает свой 100-летний юбилей ветеран Великой Отечественной войны Антонина Кудашкина. С этим значимым событием ее поздравил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Желаю Антонине Павловне крепкого здоровья, долгих лет жизни и тепла семейного очага», — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.
Кудашкина встретила войну, когда ей было всего 16 лет. Сразу после окончания машиностроительного техникума она добровольцем отправилась на фронт. Там она служила кодировщицей в подразделениях Народного комиссариата внутренних дел СССР, обеспечивая охрану тыла действующей армии на Брянском фронте.
За свои заслуги перед Отечеством Антонина Павловна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» и имени маршала Георгия Жукова.
В 1965 году Антонина вместе с семьей переехала в Краснодар, где продолжила трудовую деятельность в качестве бухгалтера на различных предприятиях.