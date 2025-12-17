Ветеран войны Антонина Кудашкина из Краснодара отмечает 100-летний юбилей

Кудашкина встретила войну, когда ей было всего 16 лет. Сразу после окончания машиностроительного техникума она добровольцем отправилась на фронт. Там она служила кодировщицей в подразделениях Народного комиссариата внутренних дел СССР, обеспечивая охрану тыла действующей армии на Брянском фронте.