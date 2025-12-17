Глава администрации в Омской области оштрафован за просрочку оплаты по контракту

В ходе проверки соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок было установлено, что в июне 2025 года администрация заключила договор с индивидуальным предпринимателем на благоустройство общественной территории по улице Ленина и переулку Ступникова. Подрядчик выполнил работы в срок, однако оплата была произведена спустя семь дней после подписания акта приёмки, что противоречит требованиям закона.