Глава администрации в Омской области оштрафован за просрочку оплаты по контракту

Прокуратура выявила нарушение при благоустройстве территории улицы Ленина в Русской Поляне.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Русско-Полянского городского поселения Омской области привлечен к административной ответственности за нарушение сроков оплаты по государственному контракту. Об этом сообщает прокуратура Русско-Полянского района.

В ходе проверки соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок было установлено, что в июне 2025 года администрация заключила договор с индивидуальным предпринимателем на благоустройство общественной территории по улице Ленина и переулку Ступникова. Подрядчик выполнил работы в срок, однако оплата была произведена спустя семь дней после подписания акта приёмки, что противоречит требованиям закона.

В ответ на выявленное нарушение прокуратура внесла представление главе поселения и возбудила административное дело по части 8 статьи 7.30.2 КоАП РФ — за нарушение срока оплаты отдельных этапов исполнения контракта.

Решением уполномоченного органа должностное лицо признано виновным и оштрафовано.

Ранее мы писали, что омскому высокоранговому чиновнику Сычеву дали 8,5 лет тюрьмы за взятку.