Президент ФК «Урал» выступил за возврат пива на стадионы

По словам Григория Иванова, многие болельщики предпочитают употреблять спиртное заблаговременно.
Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов выступил за возвращение продажи пива на российских стадионах. Об этом он заявил в эфире программы «Стенд» на 4 канале. В качестве аргумента Иванов привел опыт чемпионата мира по футболу, когда FIFA распределяла доходы от продажи и рекламы пива между клубами.
«Конечно, я — за. Если будет единственный поставщик пива, как на Чемпионате мира, всю прибыль ФИФА распределял среди клубов. Также и здесь: заключим с нашим заводом соглашения», — сказал Иванов.
Он пояснил, что болельщики и сейчас употребляют алкоголь перед матчами, но делают это в барах и кафе рядом со стадионом. По словам Иванова, заведения в 10−20 метрах от арены заполняются перед играми, гости пьют пиво, обсуждают футбол, а владельцы баров зарабатывают и нередко оказывают клубу спонсорскую поддержку. Руководитель «Урала» также раскритиковал позднее время начала матчей и привел в пример Англию, где игры стартуют раньше, а после финального свистка болельщики могут с семьями пообедать или поужинать и спокойно провести время.
Иванов отметил, что действующий запрет на продажу пива внутри арен, по его наблюдениям, иногда приводит к обратному эффекту. Часть фанатов выпивает заранее и приходит на стадион уже в нетрезвом виде. «Если человек взял полуторалитровку, он пока ее не выпьет — не придет. А когда выпьет — с полутора литров можно чуть-чуть пьяненьким быть. И вот это проблема. А если он знает спокойно, что он зашел на стадион, может выпить бокал пива, хорошего пива, то почему нет?» — заявил президент «Урала».
В России действует запрет на розничную продажу пива и слабоалкогольных напитков на спортивных аренах. Инициативы о смягчении этих ограничений периодически обсуждают в профильных ведомствах и спортивном сообществе, однако до изменений в законодательстве они пока не довели.