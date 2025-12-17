Президент ФК «Урал» выступил за возврат пива на стадионы

Иванов отметил, что действующий запрет на продажу пива внутри арен, по его наблюдениям, иногда приводит к обратному эффекту. Часть фанатов выпивает заранее и приходит на стадион уже в нетрезвом виде. «Если человек взял полуторалитровку, он пока ее не выпьет — не придет. А когда выпьет — с полутора литров можно чуть-чуть пьяненьким быть. И вот это проблема. А если он знает спокойно, что он зашел на стадион, может выпить бокал пива, хорошего пива, то почему нет?» — заявил президент «Урала».