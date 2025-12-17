Ричмонд
Президент ФК «Урал» выступил за возврат пива на стадионы

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов выступил за возвращение продажи пива на российских стадионах. Об этом он заявил в эфире программы «Стенд» на 4 канале. В качестве аргумента Иванов привел опыт чемпионата мира по футболу, когда FIFA распределяла доходы от продажи и рекламы пива между клубами.

По словам Григория Иванова, многие болельщики предпочитают употреблять спиртное заблаговременно.

«Конечно, я — за. Если будет единственный поставщик пива, как на Чемпионате мира, всю прибыль ФИФА распределял среди клубов. Также и здесь: заключим с нашим заводом соглашения», — сказал Иванов.

Он пояснил, что болельщики и сейчас употребляют алкоголь перед матчами, но делают это в барах и кафе рядом со стадионом. По словам Иванова, заведения в 10−20 метрах от арены заполняются перед играми, гости пьют пиво, обсуждают футбол, а владельцы баров зарабатывают и нередко оказывают клубу спонсорскую поддержку. Руководитель «Урала» также раскритиковал позднее время начала матчей и привел в пример Англию, где игры стартуют раньше, а после финального свистка болельщики могут с семьями пообедать или поужинать и спокойно провести время.

Иванов отметил, что действующий запрет на продажу пива внутри арен, по его наблюдениям, иногда приводит к обратному эффекту. Часть фанатов выпивает заранее и приходит на стадион уже в нетрезвом виде. «Если человек взял полуторалитровку, он пока ее не выпьет — не придет. А когда выпьет — с полутора литров можно чуть-чуть пьяненьким быть. И вот это проблема. А если он знает спокойно, что он зашел на стадион, может выпить бокал пива, хорошего пива, то почему нет?» — заявил президент «Урала».

В России действует запрет на розничную продажу пива и слабоалкогольных напитков на спортивных аренах. Инициативы о смягчении этих ограничений периодически обсуждают в профильных ведомствах и спортивном сообществе, однако до изменений в законодательстве они пока не довели.