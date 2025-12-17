Россиянам напомнили о запрете размещения гирлянд и елок в подъездах: нарушителям грозят серьезные штрафы

Украшение подъездов к Новому году может дорого обойтись жильцам. Адвокат Московской адвокатской конторы Игорь Запоточный в беседе с KP.RU напомнил россиянам о существенных штрафах за размещение гирлянд и елок в местах общего пользования.
С точки зрения пожарной безопасности любые электроприборы, включая праздничные гирлянды, несут потенциальный риск. Поэтому их строго запрещено вешать на лестничных клетках, в общих коридорах и у входных дверей в подъезд. Такой же запрет действует и в отношении новогодних елей. Сухое дерево, особенно хвойное способно вспыхнуть моментально.
Как пояснил адвокат, за это нарушение, как и за другие несоблюдения правил пожарной безопасности, любителям праздничного уюта грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Однако сумма резко возрастает, если из-за возгорания пострадало чье-то имущество или здоровье. В этом случае штраф может составить от 40 до 50 тысяч рублей. Помимо этого, виновник обязан будет полностью компенсировать причиненный ущерб.
Запоточный также отметил, что в случае тяжелых или, тем более, летальных последствий пожара, к нарушителю может быть применена уголовная ответственность с реальным сроком лишения свободы.
Ранее адвокат Иван Дощенко предупредил, что размещение гирлянд на окнах регулируется законодательством. Внутри квартиры украшения допустимы без ограничений, а для украшения фасада необходимо решение общего собрания собственников.