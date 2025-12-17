Россиянам напомнили о запрете размещения гирлянд и елок в подъездах: нарушителям грозят серьезные штрафы

Как пояснил адвокат, за это нарушение, как и за другие несоблюдения правил пожарной безопасности, любителям праздничного уюта грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Однако сумма резко возрастает, если из-за возгорания пострадало чье-то имущество или здоровье. В этом случае штраф может составить от 40 до 50 тысяч рублей. Помимо этого, виновник обязан будет полностью компенсировать причиненный ущерб.