Наполняем ведра и тазики: Тысячи жителей Кишинева на весь день останутся без воды — публикуем адреса

На некоторых улицах Кишинёвп будет прекращена подача водопроводной воды.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 17 декабря, на некоторых улицах Кишинёва будет прекращена подача водопроводной воды.

Так, с 09:00 до 18:00 воды не будет по адресам:

Бул. Дачия, 44/2, В. Кручий, 20−22/2, Хр. Ботева, 29, Данубиус, 59.

Отключения в этом же промежутке запланированы и в посёлке Кодру:

Ул. Ливэдарилор, 113−261, 42−46, Препелицей, ул. и пер. Кобзарилор, Ситарулуй, ул. и пер. Бужорилор, Сф. Мария, Сф. Василе, Сф. Георге, Сф. Николае, Бусуёчешть.

Всех потребителей, проживающих по указанным адресам, просят обеспечить себя минимальным запасом воды для питьевых и бытовых нужд на период отключения водоснабжения.

