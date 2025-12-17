Гонконгский грипп составляет 80% выявленных случаев гриппа в России

Гонконгский грипп, вызванный штаммом A (H3N2), активно распространяется по миру и стал доминирующим вариантом в России — на него приходится 80% зарегистрированных случаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Эпидемический сезон 2025/2026 года в Европе начался на четыре недели раньше обычного. А поскольку уровень вакцинации от гриппа там низкий, это способствует росту заболеваемости. В России иммунизация, начавшаяся в сентябре, охватила 54,5% населения, поэтому заболеваемость сейчас оценивается как умеренная.
Среди привитых в России заболеваемость составляет всего 0,004%, уточнили в ведомстве. Летальные исходы от гриппа сейчас редки и значительно ниже, чем в предыдущие годы.
Как уточнила в беседе с «Российской газетой» врач-инфекционист Светлана Звонцова, в этом году циркулируют гонконгский грипп A (H3N2) и его потомок — свиной грипп A (H1N1)pdm09. Эти вирусы отличаются измененной структурой поверхностных белков гемагглютинина (H) и нейраминидазы (N), что позволяет им избегать иммунного ответа, выработанного против предыдущих штаммов.
Большинство случаев гриппа в России являются лёгкими и средней степени тяжести, но пожилые люди и дети болеют тяжелее, с риском осложнений, таких как пневмония. В группу риска также входят беременные, люди с хроническими заболеваниями, диабетом, неврологическими расстройствами, ослабленным иммунитетом или ожирением.
Эксперты напомнили, что кроме гриппа, в осенне-зимний период возрастает заболеваемость другими респираторными и кишечными инфекциями. К ним относятся риновирусы, аденовирусы, вирус парагриппа, вызывающий ларингит и «лающий» кашель у детей, а также метапневмовирусы. Также возможен риск заражения коронавирусом, ротовирусом и норовирусом, которые вызывают гастроэнтерит с лихорадкой, рвотой и диареей.