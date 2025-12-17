Гонконгский грипп составляет 80% выявленных случаев гриппа в России

Эксперты напомнили, что кроме гриппа, в осенне-зимний период возрастает заболеваемость другими респираторными и кишечными инфекциями. К ним относятся риновирусы, аденовирусы, вирус парагриппа, вызывающий ларингит и «лающий» кашель у детей, а также метапневмовирусы. Также возможен риск заражения коронавирусом, ротовирусом и норовирусом, которые вызывают гастроэнтерит с лихорадкой, рвотой и диареей.