На Дону выявили использование запрещенного препарата для обработки льна

Должностные лица ведомства установили, что индивидуальный предприниматель в 2025 году провел обработку льна масличного химическим препаратом «Делегат№». Однако согласно действующему каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в России, срок регистрации данного средства истек в октябре прошлого года.