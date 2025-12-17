Ричмонд
Владимир Винокур завершил карьеру ведущего

Владимир Винокур завершает карьеру ведущего. Об этом сообщают новостные telegram-каналы.

У ведущего не запланированы новогодние корпоративы.

Владимир Винокур завершает карьеру ведущего. Об этом сообщают новостные telegram-каналы.

«Владимир Винокур завершил карьеру ведущего — он отказался от частных и новогодних мероприятий», — пишет канал Mash. Винокур испытывает значительные трудности с передвижением: он вынужден пользоваться тростью, заметно хромает и не может выдерживать долгие выступления. Это привело к тому, что он отказывается от всех частных и новогодних мероприятий, даже за увеличенные гонорары, ссылаясь на чрезмерную физическую нагрузку.

В марте Владимиру Винокуру исполнилось 77 лет. Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», имеет ордена Почета, Дружбы и других наград и званий. В 1991 году Винокур был советником вице-президента РСФСР по делам культуры.