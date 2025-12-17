«Владимир Винокур завершил карьеру ведущего — он отказался от частных и новогодних мероприятий», — пишет канал Mash. Винокур испытывает значительные трудности с передвижением: он вынужден пользоваться тростью, заметно хромает и не может выдерживать долгие выступления. Это привело к тому, что он отказывается от всех частных и новогодних мероприятий, даже за увеличенные гонорары, ссылаясь на чрезмерную физическую нагрузку.