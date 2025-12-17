В Перми начали продавать натуральные ели на базарах по баснословным ценам

Ель можно выбрать на базаре или заказать доставку дерева домой.
В Перми начали работать елочные базары. Живые новогодние деревья предлагают купить от 1,2 тысячи рублей. Корреспондент URA.RU побывал на одной из торговых точек.
«Самая маленькая ель высотой до метра стоит 1,2 тысячи рублей», — рассказал продавец. Для сравнения, в 2022 году новогодние деревья высотой 1,5 метра продавали за 600 рублей.
Также начали организовывать доставку елей различные питомники. Там цены за дерево высотой 1−1,3 метра начинаются от 2 тысяч рублей. Доставка до квартиры, установка и подставка оплачиваются отдельно.
Ранее URA.RU рассказало, что пермские лесничества открыли продажу елей. Деревья можно купить от 30 рублей, но рубить их придется самостоятельно. Несмотря на небольшие цены, в 2024 году покупка ели была еще выгоднее. Тогда стоимость новогоднего дерева в лесничестве начиналась от 28 рублей.