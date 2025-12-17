В Перми начали продавать натуральные ели на базарах по баснословным ценам

Ранее URA.RU рассказало, что пермские лесничества открыли продажу елей. Деревья можно купить от 30 рублей, но рубить их придется самостоятельно. Несмотря на небольшие цены, в 2024 году покупка ели была еще выгоднее. Тогда стоимость новогоднего дерева в лесничестве начиналась от 28 рублей.