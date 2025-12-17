Обнаружен механизм, затрудняющий очистку фракций тяжелой нефти от серы

Один из этапов очистки нефти — это удаление из нее серы. Принятые в настоящее время экологические стандарты топлива требуют почти полного отсутствия загрязнителя, по действующему на территории России стандарту «Евро-5», который регулирует вредные выбросы от двигателей автомобилей, оно должно составлять не выше 10 мг на кг серы. В тяжелой нефти присутствуют ванадилпорфирины — это металлические комплексы сложных молекул, указывающие на источник происхождения нефти и применяемые в медицине, биохимических сенсорах, солнечной энергетике, катализе и квантовой информатике. При этом реакции этих комплексов с сероорганическими соединениями исследованы мало, а их роль в процессах удаления серы остается неизвестной.