Три коллегии Верховного суда включат громкое дело Долиной в обзор практики

«По поручению Игоря Краснова три коллегии Верховного Суда России — по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам — уже готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью», — говорится в сообщении суда.
В обзор судебной практики будет включено недавнее постановление ВС РФ, поставившее точку в споре и подтвердившее права покупательницы Полины Лурье на элитную недвижимость Долиной в столице.
Напомним, что в Верховном суде прошло заседание по поводу ситуации с продажей квартиры Ларисы Долиной. Защита певицы утверждала, что та, соглашаясь на оформление документов, считала себя участником спецоперации правоохранительных органов по поимке преступников и потому изначально не рассматривала сделку как реальную. Однако суд признал Полину Лурье законной обладательницей квартиры. Услышав решение, Лурье и её адвокат расплакались прямо в зале суда. У Life.ru также есть полная версия судебного вердикта.
