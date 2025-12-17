Три коллегии Верховного суда включат громкое дело Долиной в обзор практики

Напомним, что в Верховном суде прошло заседание по поводу ситуации с продажей квартиры Ларисы Долиной. Защита певицы утверждала, что та, соглашаясь на оформление документов, считала себя участником спецоперации правоохранительных органов по поимке преступников и потому изначально не рассматривала сделку как реальную. Однако суд признал Полину Лурье законной обладательницей квартиры. Услышав решение, Лурье и её адвокат расплакались прямо в зале суда. У Life.ru также есть полная версия судебного вердикта.