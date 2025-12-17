Ричмонд
Три коллегии Верховного суда включат громкое дело Долиной в обзор практики

Спор о праве собственности на квартиру российской певицы Ларисы Долиной будет включён Верховным судом РФ в обзор практики по делам об оспаривании сделок с недвижимостью. Соответсвующее распоряжение дал председатель Верховного суда Игорь Краснов.

Источник: Life.ru

«По поручению Игоря Краснова три коллегии Верховного Суда России — по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам — уже готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью», — говорится в сообщении суда.

В обзор судебной практики будет включено недавнее постановление ВС РФ, поставившее точку в споре и подтвердившее права покупательницы Полины Лурье на элитную недвижимость Долиной в столице.

Напомним, что в Верховном суде прошло заседание по поводу ситуации с продажей квартиры Ларисы Долиной. Защита певицы утверждала, что та, соглашаясь на оформление документов, считала себя участником спецоперации правоохранительных органов по поимке преступников и потому изначально не рассматривала сделку как реальную. Однако суд признал Полину Лурье законной обладательницей квартиры. Услышав решение, Лурье и её адвокат расплакались прямо в зале суда. У Life.ru также есть полная версия судебного вердикта.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

