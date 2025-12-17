Ричмонд
Глава МАГАТЭ допустил рост радиации в Чернобыле из-за повреждённого саркофага АЭС

Повреждение защитного саркофага на Чернобыльской АЭС угрожает процессу вывода станции из эксплуатации, считает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он предупредил, что объект утратил ключевые элементы защиты, и ситуация со временем может ухудшаться.

«А любые работы — и это очевидно, — связанные с обращением и перемещением высокоактивных материалов, приводят к немедленному росту радиационного фона», — сказал Гросси РИА «Новости».

Он пояснил, что разрушение части укрытия после удара в феврале привело к тому, что прежние планы по демонтажу и удалению радиоактивных остатков стали невыполнимы. В результате график работ значительно замедлился, а некоторые операции пришлось полностью остановить, поскольку любые действия в текущих условиях сопряжены с повышенными рисками для персонала и окружающей среды.

Ранее Международное агентство по атомной энергии заявило, что саркофаг на Чернобыльской АЭС больше не выполняет свои основные функции безопасности. Причиной этому стал февральский взрыв на электростанции. В Кремле тогда назвали произошедшее провокацией Киева.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

