Россиянам напомнили про штраф за срубленную новогоднюю елку

Россиянам могут получить штраф вплоть до 4 тысяч рублей за срубленную елку, если на это не имеется разрешения. Об этом сообщил в интервью «Комсомольской правде» адвокат Московской адвокатской конторы Игорь Запоточный.
Адвокат отметил, что проживающие возле леса жители часто думают, будто могут безнаказанно срубить елку. Однако он предупредил, что без специального разрешения за это предусмотрен крупный штраф.
«Самодеятельность грозит штрафом. Он составляет от 3 до 4 тысяч рублей. Помимо штрафа, придется возместить ущерб», — рассказал юрист.
Запоточный уточнил, что за срез одного дерева хвойной породы ущерб в среднем составляет до 2 тысяч рублей.
Прежде KP.RU сообщал, что не только за срубленные ели можно получить штраф, но и за неправильно украшенный фасад дома. А точнее — за гирлянды. Если прекрасные огоньки будут прикреплены в неположенном месте и нарушать правила пожарной безопасности, то гражданина ждет наказание. Сумма штрафа составит от 5 до 15 тысяч рублей.