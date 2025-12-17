К лету в Ялте устранят последствия «шторма века» на пляже «Дельфин»

На пляже «Дельфин» в Ялте активно ведутся монолитные работы после разрушительного шторма. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.
Ежедневно на объекте трудятся 14 человек. Они укрепляют буны и обрабатывают их специальным гидрофобным составом, чтобы продлить срок службы. Также на основание волногасящих стен наносят гидроизоляционный материал, который увеличит их долговечность. Весной подрядчик начнет работы по ремонту променадной зоны, установке ограждений и монтажу освещения.
«Конечно же, уберем весь визуальный мусор. Темп хороший, подрядчик заверяет, что к сезону объект будет готов принимать жителей и гостей нашего региона», — отметила Павленко.