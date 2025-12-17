К лету в Ялте устранят последствия «шторма века» на пляже «Дельфин»

Ежедневно на объекте трудятся 14 человек. Они укрепляют буны и обрабатывают их специальным гидрофобным составом, чтобы продлить срок службы. Также на основание волногасящих стен наносят гидроизоляционный материал, который увеличит их долговечность. Весной подрядчик начнет работы по ремонту променадной зоны, установке ограждений и монтажу освещения.