В Тольятти появятся два новых троллейбусных маршрута

В Тольятти с 1 января 2026 года появятся два новых троллейбусных маршрута — №№ 11 и 12. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

Источник: Коммерсантъ

«Оба маршрута — кольцевые, а схема их движения была подготовлена с учетом существующего транспортного обеспечения в Автозаводском районе и исходя из анализа обращений жителей», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Маршрут № 11 «ОП Детский мир — ОП Музыкальная школа» будет следовать по пр-т Степана Разина, ул. Ботанической, Южному шоссе, ул. Заставной, Московскому пр-т, ул. Спортивной.

Маршрут № 12 «ОП Музыкальная школа — ОП Детский мир» будет работать в обратном направлении: пр-т Степана Разина — ул. Спортивная — Московский пр-т — ул. Заставная — Южное шоссе — ул. Ботаническая — пр-т Степана Разина.

На маршрут выйдут в том числе новые троллейбусы, которые поступили на базу МП «ТТУ» в декабре.