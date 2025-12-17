Надежда Кадышева расплакалась на съемках «Новогодней ночи» на Первом

На съемки «Новогодней ночи» на Первом канале певица Надежда Кадышева расплакалась на сцене от реакции зрителей на ее песни.
Она приехала вместе с мужем и сыном. Сообщается, что артистка выдвинула особые требования к организации выступления и попросила вывести из павильона всех журналистов. Для выхода на сцену Надежда выбрала яркое нежно-розовое платье и кокошник, дополнив образ крупным колье и серьгами.
В этот вечер она исполнила песню «Широка река». После выступления зрители долго не отпускали певицу, аплодируя несколько минут. Сообщается, что Надежда поблагодарила поклонников за поддержку, призналась им в любви и, не сдержав эмоций, расплакалась, покидая сцену счастливой.
— На бис на таких съемках петь, конечно же, не принято, поэтому Надежда Никитична просто от души поблагодарила массовку за теплый прием и призналась всем в любви. В какой-то момент она не смогла совладать с эмоциями и даже прослезилась, ей была приятна такая реакция и отдача«, — рассказали “StarHit” на площадке.
Надежда Кадышева стала самой дорогой российской певицей. СМИ сообщают, что 40-минутное выступление артистки теперь обходится в 25 миллионов рублей. «Вечерняя Москва» узнала, сколько зарабатывают наши звезды перед Новым годом.