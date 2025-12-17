В Пермском крае после ремонта открыта новая экспозиция Осинского музея

В Музее Осы посетители могут увидеть единственную в России диораму, посвященную восстанию Емельяна Пугачева, а также уникальную диораму «Природа Осинского Прикамья» — это вторая по величине диорама природы в России. Есть в музее экспозиция, посвященная экспедиции Витуса Беринга. Путешественники провели в Осе зиму по пути к великим открытиям.