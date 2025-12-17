В Пермском крае после ремонта открыта новая экспозиция Осинского музея

Фасад здания обновили еще летом.
В городе Оса Пермского края завершился масштабный ремонт в здании местного краеведческого музея. Теперь гости могут ознакомиться с обновленной экспозицией, которая посвящена развитию Осы.
«После ремонта здания Осинского краеведческого музея открыта обновленная экспозиция о социально-экономическом, духовном и культурном развитии города Осы в XIX- нач. XX вв. Изменен раздел “Осинское городище”. Подробнее рассказывается о Народном образовании в городе. Этот раздел дополнили новыми материалами по истории женской гимназии: книгами, гимназическими тетрадями, подлинными уникальными документами и фотографиями учащихся», — говорится на сайте министерства культуры Пермского края.
Осинский краеведческий музей располагается в одном из первых каменных строений города — бывшем Соборе Успения Пресвятой Богородицы. Ремонт здесь начали в 2024 году благодаря государственной программе «Пермский край — территория культуры». За это время рабочие заменили чердачные перекрытия, стропильные и подстропильные конструкций, отремонтировали фасад здания и входную группу, отреставрировали и восстановили внутренние архитектурные элементы.
В Музее Осы посетители могут увидеть единственную в России диораму, посвященную восстанию Емельяна Пугачева, а также уникальную диораму «Природа Осинского Прикамья» — это вторая по величине диорама природы в России. Есть в музее экспозиция, посвященная экспедиции Витуса Беринга. Путешественники провели в Осе зиму по пути к великим открытиям.