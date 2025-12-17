В магазинах Екатеринбурга стали прятать масло в сейф. Фото

В продуктовых магазинах пытаются бороться с воришками.
Некоторые магазины Екатеринбурга стали прятать сливочное масло в защитные контейнеры. Это связано с участившимися кражами продукта, пояснили URA.RU в одном из магазинов сети «Магнит».
«Воруют постоянно. Спрячут незаметно за пазуху и выходят, не заплатив. Приходится прятать», — рассказала продавец.
Для предотвращениях краж теперь масло помещают в пластиковые контейнеры «анти-вор», на которых установлены радиометки. Достать продукт из сейфа может кассир. Если попытаться пронести такой кейс с маслом незаметно, датчики поднимут тревогу.
Подобные антикражные контейнеры в российских магазинах существуют давно. Но если раньше в них прятали ценные продукты, например, икру или масло дороже 200 рублей, то теперь в сейфы спрятали вообще все масло — даже по социальной цене за 118 ₽
В магазине больше десятка сортов масла Есть дорогие и не очень Стащить такие контейнеры невозможно Но все они спрятаны в сейфы Даже шоколадное масло.