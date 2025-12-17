ВС РФ обобщит практику оспаривания сделок с жильём с учётом дела Долиной

Верховный суд России по поручению председателя Игоря Краснова готовит обзор судебной практики по оспариванию сделок с недвижимостью, в который войдёт недавнее решение по громкому делу между Полиной Лурье и певицей Ларисой Долиной. Об этом сообщили в Верховного суда.
«3 коллегии Верховного суда России — по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам — уже готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В него войдет и принятое накануне решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы», — говорится в сообщении.
16 декабря ВС РФ поставил точку в деле Долиной-Лурье, восстановив сделку купли-продажи квартиры, которую ранее отменили нижестоящие инстанции. Суд постановил, что право собственности остаётся за Лурье, а Долина и её семья незаконно проживают в квартире и обязаны его освободить. Вопрос о принудительном выселении теперь предстоит решать Мосгорсуду.
С января 2025 года в регионах России зафиксированы продажи не менее 157 квартир после совершения дистанционных хищений. Наибольшее количество таких случаев зафиксировано в Москве.