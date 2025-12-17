Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ обобщит практику оспаривания сделок с жильём с учётом дела Долиной

Председатель Верховного суда Краснов поручил подготовить обзор судебной практики по пересмотру сделок с недвижимостью с учетом вердикта по иску Лурье к Долиной.

Источник: Аргументы и факты

Верховный суд России по поручению председателя Игоря Краснова готовит обзор судебной практики по оспариванию сделок с недвижимостью, в который войдёт недавнее решение по громкому делу между Полиной Лурье и певицей Ларисой Долиной. Об этом сообщили в Верховного суда.

«3 коллегии Верховного суда России — по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам — уже готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В него войдет и принятое накануне решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы», — говорится в сообщении.

16 декабря ВС РФ поставил точку в деле Долиной-Лурье, восстановив сделку купли-продажи квартиры, которую ранее отменили нижестоящие инстанции. Суд постановил, что право собственности остаётся за Лурье, а Долина и её семья незаконно проживают в квартире и обязаны его освободить. Вопрос о принудительном выселении теперь предстоит решать Мосгорсуду.

С января 2025 года в регионах России зафиксированы продажи не менее 157 квартир после совершения дистанционных хищений. Наибольшее количество таких случаев зафиксировано в Москве.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше