В Подмосковье выявили более 10 тысяч случаев «‎гонконгского гриппа»

Основные симптомы этой вариации гриппа включают высокую температуру около 41 градуса и кашель, продолжающийся 3−5 дней. Врачи предупреждают о последствиях самолечения и настоятельно рекомендуют обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать пневмонии. Также важно проводить профилактику, принимая витамины C, D и цинк, а также занимаясь закаливанием.
Грипп наиболее опасен для пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет, и быстро распространяется в учебных заведениях. В Москве же вирусная активность начала расти раньше обычного — первые случаи были зарегистрированы уже в октябре, что сейчас приводит к снижению уровня заболеваемости только в столице.
Ранее стало известно, что с 17 декабря в Чите введены ограничительные меры в связи с резким увеличением случаев ОРВИ и гриппа. Это постановление подписала мэр Инна Щеглова по рекомендации главного санитарного врача Забайкальского края. В школах города вводится кабинетная система обучения, где каждый класс будет обучаться в отдельном помещении. Также полностью приостанавливаются все массовые, спортивные и культурные мероприятия.
