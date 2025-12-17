Ричмонд
В Подмосковье выявили более 10 тысяч случаев «‎гонконгского гриппа»

В Подмосковье зафиксировано более десяти тысяч случаев заражения «гонконгским гриппом». По данным Telegram-канала Mash, скорые службы перегружены вызовами. По стране каждый сотый гражданин сталкивается с гриппом или ОРВИ — 94,6 случая на 10 тысяч.

Основные симптомы этой вариации гриппа включают высокую температуру около 41 градуса и кашель, продолжающийся 3−5 дней. Врачи предупреждают о последствиях самолечения и настоятельно рекомендуют обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать пневмонии. Также важно проводить профилактику, принимая витамины C, D и цинк, а также занимаясь закаливанием.

Грипп наиболее опасен для пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет, и быстро распространяется в учебных заведениях. В Москве же вирусная активность начала расти раньше обычного — первые случаи были зарегистрированы уже в октябре, что сейчас приводит к снижению уровня заболеваемости только в столице.

Ранее стало известно, что с 17 декабря в Чите введены ограничительные меры в связи с резким увеличением случаев ОРВИ и гриппа. Это постановление подписала мэр Инна Щеглова по рекомендации главного санитарного врача Забайкальского края. В школах города вводится кабинетная система обучения, где каждый класс будет обучаться в отдельном помещении. Также полностью приостанавливаются все массовые, спортивные и культурные мероприятия.

