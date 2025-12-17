В Подмосковье выявили более 10 тысяч случаев «‎гонконгского гриппа»

Грипп наиболее опасен для пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет, и быстро распространяется в учебных заведениях. В Москве же вирусная активность начала расти раньше обычного — первые случаи были зарегистрированы уже в октябре, что сейчас приводит к снижению уровня заболеваемости только в столице.