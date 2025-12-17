Ричмонд
Мизулина связала угрозы школам в ХМАО с действиями украинских спецслужб

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что угрозы в адрес школ в ХМАО могут быть связаны с деятельностью украинских спецслужб. По ее словам, речь идет о попытке запугивания российского общества. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Мизулина заявила, что все данные об угрозах направлены правоохранителям.

«ЦИПСО Украины на фоне произошедшего решили запугать всех. Нягань, Одинцово, Магнитогорск, Сальск: информация о каналах с угрозами направлена в правоохранительные органы», — написала Мизулина.

Она также уточнила, что данные о Telegram-каналах, через которые распространялись угрозы в адрес учебных заведений в этих городах, переданы силовым структурам. По словам Мизулиной, правоохранительные органы проводят проверку и принимают необходимые меры.

