Мизулина связала угрозы школам в ХМАО с действиями украинских спецслужб

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что угрозы в адрес школ в ХМАО могут быть связаны с деятельностью украинских спецслужб. По ее словам, речь идет о попытке запугивания российского общества. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.