ВС учтёт дело Долиной при обобщении практики пересмотра сделок с недвижимостью

По поручению Игоря Краснова три коллегии Верховного Суда России уже готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд России по поручению председателя Игоря Краснова начал готовить масштабный обзор судебной практики по оспариванию сделок с недвижимостью. В пресс-службе высшей судебной инстанции сообщили, что в документ войдет и вердикт по иску бизнес-леди Полины Лурье к народной артистке России Ларисе Долиной.

Для этой работы объединили усилия три ключевые коллегии ВС: по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам. Центральным примером станет недавнее решение, которое окончательно закрепило за Лурье право собственности на элитную квартиру в центре Москвы.

Напомним, Верховный суд России признал Лурье законной владелицей апартаментов в престижном районе Хамовники, которые она приобрела у Долиной за 112 миллионов рублей. Этим решением были отменены все предыдущие постановления нижестоящих судов, оставлявших недвижимость за певицей. Долина настаивала, что в момент подписания документов находилась под влиянием мошенников.

