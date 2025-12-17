Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Повреждённые конструкции наплавного моста начали разбирать в Павлове

Переправу снесло ледоходом.

Источник: минтранс Нижегородской области

На месте аварии наплавного моста в Павлове начались восстановительные работы. Подрядная организация приступила к разборке повреждённых конструкций берегового устоя, сообщает минтранс Нижегородской области.

Мост был закрыт в ночь на 15 декабря после того, как сильный ледоход на Оке повредил его береговую опору. Для оценки ущерба и поиска технических решений на место оперативно выехали специалисты регионального минтранса, ГУАД и подрядных организаций.

На время ремонтных работ для жителей города организована бесплатная паромная переправа, которая перевозит пассажиров и легковой транспорт. Это позволяет сохранить транспортное сообщение между берегами Оки, пока идут работы по восстановлению моста.