Повреждённые конструкции наплавного моста начали разбирать в Павлове

На месте аварии наплавного моста в Павлове начались восстановительные работы. Подрядная организация приступила к разборке повреждённых конструкций берегового устоя, сообщает минтранс Нижегородской области.
Мост был закрыт в ночь на 15 декабря после того, как сильный ледоход на Оке повредил его береговую опору. Для оценки ущерба и поиска технических решений на место оперативно выехали специалисты регионального минтранса, ГУАД и подрядных организаций.
На время ремонтных работ для жителей города организована бесплатная паромная переправа, которая перевозит пассажиров и легковой транспорт. Это позволяет сохранить транспортное сообщение между берегами Оки, пока идут работы по восстановлению моста.