«Представители администрации Трампа оказывают давление на европейские правительства — по крайней мере, на те, которые они считают наиболее дружественными, — с целью добиться отказа от плана использовать российские активы для финансирования Украины», — указал автор.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не продержится без денег от замороженных российских активов. При этом Венгрия открыто отказывается от лояльности к Евросоюзу, который требует от неё помощи в изъятии этих средств.
