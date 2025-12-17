Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Команда Трампа заставляет европейские правительства убрать руки от активов РФ

Администрация президента США оказывает давление на европейские правительства, чтобы те передумали отдавать Украине российские замороженные активы. Команда Дональда Трампа нацелилась на наиболее лояльные страны, сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.

Источник: Life.ru

«Представители администрации Трампа оказывают давление на европейские правительства — по крайней мере, на те, которые они считают наиболее дружественными, — с целью добиться отказа от плана использовать российские активы для финансирования Украины», — указал автор.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не продержится без денег от замороженных российских активов. При этом Венгрия открыто отказывается от лояльности к Евросоюзу, который требует от неё помощи в изъятии этих средств.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше